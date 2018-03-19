Зрителей возмутил эротический мультфильм на федеральном канале

19 марта на федеральном канале «Детский мир» дети смотрели увлекательный мультфильм с не совсем детским сюжетом. По словам родителей, лента была похожа на эротическую.

Дарья Дмитриева

Родителей Новгородской области возмутил тот факт, что на федеральном канале детском канале их дети 17 минут наблюдали картину, в которой герои были обнажёнными. Оставив детей у экранов телевизора для просмотра мультфильмов, папы и мамы уж никак не ожидали, что их дети теперь будут задавать очень много пикантных вопросов.На телеканале «Детски мир» в 11 часов дня действительно показали мультфильм советских времён (1995 года) с названием «Полифем, Акид и Галатея». В сюжете герои 17 минут не только разгуливали, обнажив свои тела, но и имели интимную связь в открытом виде. Из-за жалоб жителей Новгородской области, вопросом занялись компетентные органы.