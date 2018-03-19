Зрителей возмутил эротический мультфильм на федеральном канале

Родителей Новгородской области возмутил тот факт, что на федеральном канале детском канале их дети 17 минут наблюдали картину, в которой герои были обнажёнными. Оставив детей у экранов телевизора для просмотра мультфильмов, папы и мамы уж никак не ожидали, что их дети теперь будут задавать очень много пикантных вопросов.
На телеканале «Детски мир» в 11 часов дня действительно показали мультфильм советских времён (1995 года) с названием «Полифем, Акид и Галатея». В сюжете герои 17 минут не только разгуливали, обнажив свои тела, но и имели интимную связь в открытом виде. Из-за жалоб жителей Новгородской области, вопросом занялись компетентные органы.