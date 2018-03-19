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| | СМИ: Табаков передал все имущество Зудиной еще в 90-х

СМИ: Табаков передал все имущество Зудиной еще в 90-х

Сегодня, 18:52
Российский актер Олег Табаков еще в 90-х годах отписал свое многомиллионное имущество жене Марине Зудиной. Об этом сообщают отечественные СМИ.
 

СМИ: Табаков передал все имущество Зудиной еще в 90-х

 

Одно время Табаков был связан узами брака с Людмилой Крыловой, в результате этого союза на свет появились дети Антон и Александр. Весной 1995 года актер женился на Зудиной, которая родила дочь Марию и сына Павла. Все они могут требовать свою долю имущества именитого отца, но на днях СМИ сообщили, что в 90-х годах Табаков передал наследство супруге.
 
Артист владел тремя квартирами в Москве и загородной дачей возле Истры. В МХТ он работал на постах худрука и директора. Согласно некоторой информации, он зарабатывал до 936 000 рублей в месяц. Олег Павлович мог похвалиться доходом и до «Табакерки», но на счетах учреждения денег не нашли. Сообщалось, что в минувшем году с банковского счета Табакова украли 677 миллионов рублей.

Никита Готский
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