СМИ: Табаков передал все имущество Зудиной еще в 90-х

Одно время Табаков был связан узами брака с Людмилой Крыловой, в результате этого союза на свет появились дети Антон и Александр. Весной 1995 года актер женился на Зудиной, которая родила дочь Марию и сына Павла. Все они могут требовать свою долю имущества именитого отца, но на днях СМИ сообщили, что в 90-х годах Табаков передал наследство супруге.
СМИ: Табаков передал все имущество Зудиной еще в 90-хСегодня, 18:52
Дочь покойного актера Олега Табакова может не прийти на похороны отца в Москве. Первая жена артиста рассказала, что девушка оборвала общение с отцом после его
СМИ припомнили вдове покойного народного артиста Олега Табакова Марии Зудиной ее признание в искусственном прерывании беременности. Табаков при жизни мог
Актер театра и кино Олег Табаков был награжден премией, названной в его же честь. Торжественная церемония, на которой была отмечена работа деятелей культуры и