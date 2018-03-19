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| | Назван худший фильм по мотивам видеоигры

Назван худший фильм по мотивам видеоигры

Сегодня, 17:32
Иностранное издание составило список самых худших кинофильмов, которые сняты по мотивам известных видеоигр. Самым неудачным был признан фильм Увэ Болла по серии игр Postal.

Назван худший фильм по мотивам видеоигры

 

Зарубежный сайт составил список самых неудачных экранизаций видеоигр. Лидером списка стала картина «Постал» от Увэ Болла, созданная по мотивам игр из серии Postal. Причиной плохого отношения к данному фильму, могут быть оскорбительные шутки и сцены. Например, сцена, в которой обычного живого кота используют в качестве глушителя на оружие. Данная сцена была перенесена из игры, где котов также использовали и в качестве гранат.

Второй наихудший фильм по игре - это «Принц Персии» с Джейком Джилленхолом в главной роли, который и стал причиной повышенной критики к данному фильму. Третью позицию занимает фильм «Кредо убийцы», который вышел в 2016 году. В списке худших также оказалась четвертая часть «Обитель зла», а также «Варкрафт».

Лучшей считается экранизация игры Mortal Kombat от 1995 года под названием «Смертельная битва».
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