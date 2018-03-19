Группа "Пикник" на неопределенный срок переносит три концерта после ДТП

Рок-группа «Пикник» в связи с состоянием здоровья участников после перенесенного дорожно-транспортного происшествия решила на неопределенный срок перенести свои выступления в Калининграде, Петрозаводске и Мурманске. Информацией об этом поделился директор коллектива Владимир Сафронов.

Николай Офицеров

Выступление в Калининграде было запланировано на 25 марта, в Мурманске 29 марта. 1 апреля коллектив должен был отыграть концерт в Петрозаводске.», - сказал Сафронов.Пока что из клиники выписан только клавишник «Пикника» Станислав Шклярский. Остальные участники - основатель, гитарист и солист группы Эдмунд Шклярский, Марат Корчемский (бас-гитара) и Леонид Кирнос (ударные) в больнице во Владимирской области остаются и сейчас. К счастью, опасность для здоровья отсутствует, но состояние музыкантов не улучшилось.Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, а у одного из участников группы «компрессионный перелом без каких-либо серьезных нарушений».16 марта коллектив рок-группы «Пикник», который направлялся из Владимира на выступление в Рязань, пострадал в ходе ДТП трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автомобильной дороги Владимир-Тума.