Группа "Пикник" на неопределенный срок переносит три концерта после ДТП

Выступление в Калининграде было запланировано на 25 марта, в Мурманске 29 марта. 1 апреля коллектив должен был отыграть концерт в Петрозаводске.
«Сейчас может точно сказать о перенесении концертов в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты пока сложно сказать, потому что сейчас необходимо получить результаты всех обследований уже в Питере», - сказал Сафронов.
Пока что из клиники выписан только клавишник «Пикника» Станислав Шклярский. Остальные участники - основатель, гитарист и солист группы Эдмунд Шклярский, Марат Корчемский (бас-гитара) и Леонид Кирнос (ударные) в больнице во Владимирской области остаются и сейчас. К счастью, опасность для здоровья отсутствует, но состояние музыкантов не улучшилось.
Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, а у одного из участников группы «компрессионный перелом без каких-либо серьезных нарушений».
16 марта коллектив рок-группы «Пикник», который направлялся из Владимира на выступление в Рязань, пострадал в ходе ДТП трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автомобильной дороги Владимир-Тума.