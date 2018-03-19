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| | Группа "Пикник" на неопределенный срок переносит три концерта после ДТП

Группа "Пикник" на неопределенный срок переносит три концерта после ДТП

Сегодня, 17:26
Рок-группа «Пикник» в связи с состоянием здоровья участников после перенесенного дорожно-транспортного происшествия решила на неопределенный срок перенести свои выступления в Калининграде, Петрозаводске и Мурманске. Информацией об этом поделился директор коллектива Владимир Сафронов.

Группа "Пикник" на неопределенный срок переносит три концерта после ДТП

 

Выступление в Калининграде было запланировано на 25 марта, в Мурманске 29 марта. 1 апреля коллектив должен был отыграть концерт в Петрозаводске.

«Сейчас может точно сказать о перенесении концертов в Калининграде, Мурманске и Петрозаводске. На какие даты пока сложно сказать, потому что сейчас необходимо получить результаты всех обследований уже в Питере», - сказал Сафронов.

Пока что из клиники выписан только клавишник «Пикника» Станислав Шклярский. Остальные участники - основатель, гитарист и солист группы Эдмунд Шклярский, Марат Корчемский (бас-гитара) и Леонид Кирнос (ударные) в больнице во Владимирской области остаются и сейчас. К счастью, опасность для здоровья отсутствует, но состояние музыкантов не улучшилось.

Накануне глава Департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин сообщил, что медики выявили у артистов переломы конечностей, а у одного из участников группы «компрессионный перелом без каких-либо серьезных нарушений».

16 марта коллектив рок-группы «Пикник», который направлялся из Владимира на выступление в Рязань, пострадал в ходе ДТП трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автомобильной дороги Владимир-Тума.
Николай Офицеров
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