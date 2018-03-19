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| | Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

Сегодня, 16:52
Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», назвал россиян «злобными дебилами» и поставил им в пример американцев, добавив, что они «спокойнее, веселее и добрее» россиян. Свои впечатления от поездки Макаревич описал на своей страничке в Facebook.

Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

 

«Это не они стали лучше. С ними ничего такого не случилось. Это с нами происходит что-то ужасающее», - заявил в социальной сети музыкант.

Исполнитель ответил одному из комментаторов его публикации, что ему иногда кажется, будто россиян зомбируют двадцать пятым кадром. «Он, такое чувство, реально превращает людей в злобных дебилов», - добавил музыкант, отметив, что для исправления ситуации следует для начала «спилить Останкинскую телебашню».

Подобные высказывания для Макаревича уже происходят не в первый раз. Еще в октябре прошлого года он пытался объяснить причину популярности в России Иосифа Сталина, которого он сравнил с Адольфом Гитлером. Ранее он также назвал памятник оружейнику Михаилу Калашникову «бездарным и уродливым».
Николай Офицеров
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