Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», назвал россиян «злобными дебилами» и поставил им в пример американцев, добавив, что они «спокойнее, веселее и добрее» россиян. Свои впечатления от поездки Макаревич описал на своей страничке в Facebook.

Николай Офицеров

», - заявил в социальной сети музыкант.Исполнитель ответил одному из комментаторов его публикации, что ему иногда кажется, будто россиян зомбируют двадцать пятым кадром.», - добавил музыкант, отметив, что для исправления ситуации следует для начала «спилить Останкинскую телебашню».Подобные высказывания для Макаревича уже происходят не в первый раз. Еще в октябре прошлого года он пытался объяснить причину популярности в России Иосифа Сталина, которого он сравнил с Адольфом Гитлером. Ранее он также назвал памятник оружейнику Михаилу Калашникову «бездарным и уродливым».