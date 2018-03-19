Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

«Это не они стали лучше. С ними ничего такого не случилось. Это с нами происходит что-то ужасающее», - заявил в социальной сети музыкант.
Исполнитель ответил одному из комментаторов его публикации, что ему иногда кажется, будто россиян зомбируют двадцать пятым кадром. «Он, такое чувство, реально превращает людей в злобных дебилов», - добавил музыкант, отметив, что для исправления ситуации следует для начала «спилить Останкинскую телебашню».
Подобные высказывания для Макаревича уже происходят не в первый раз. Еще в октябре прошлого года он пытался объяснить причину популярности в России Иосифа Сталина, которого он сравнил с Адольфом Гитлером. Ранее он также назвал памятник оружейнику Михаилу Калашникову «бездарным и уродливым».