Назван лучший эпизод саги «Звездные войны»

Эксперты обнародовали список лучших эпизодов фантастической саги «Звездный войны». Возглавил рейтинг фильм Ирвина Кершнера 1980 года «Империя наносит ответный удар». По мнению критиков, именно в этой киноленте представлены все самые запоминающееся события из всей серии. Следом идет творение Джорджа Лукаса, увидившее мир в 1977 году, «Эпизод IV: Новая надежда». Тройку лидеров замыкает лента «Последний джедая» Райана Джонсона, вышедшая на большие экраны в прошедшем году. В пятерку лучших вошли также эпизоды «Месть ситхов» и спин-офф «Изгой один».
Аутсайдером списка стала кинолента Джорджа Лукаса 2002 года «Атака клонов».