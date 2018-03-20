Назван лучший эпизод саги «Звездные войны»

Кинокритики издания Esquire составили рейтинг фильмов из серии «Звездные войны». Аутсайдером списка стала лента «Атака клонов», выпущенная в 2002 году, а на первом месте оказался эпизод 1980 года «Империя наносит ответный удар».

Виктория Озерова

Эксперты обнародовали список лучших эпизодов фантастической саги «Звездный войны». Возглавил рейтинг фильм Ирвина Кершнера 1980 года «Империя наносит ответный удар». По мнению критиков, именно в этой киноленте представлены все самые запоминающееся события из всей серии. Следом идет творение Джорджа Лукаса, увидившее мир в 1977 году, «Эпизод IV: Новая надежда». Тройку лидеров замыкает лента «Последний джедая» Райана Джонсона, вышедшая на большие экраны в прошедшем году. В пятерку лучших вошли также эпизоды «Месть ситхов» и спин-офф «Изгой один».Аутсайдером списка стала кинолента Джорджа Лукаса 2002 года «Атака клонов».