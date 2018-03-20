Cartoon Network пока не собирается продлевать сериал ««Рик и Морти»

Создатель анимационного сериала «Рик и Морти» Дэн Хармон сообщил, что пока от телеканала Cartoon Network нет заказа на новый сезон мультфильма.

Такое заявление сценарист сделал в ответ на жалобу одного из поклонников, который обвинил создателя «Рик и Морти» в медленной работе и назвал ленивым алкоголиком. Нападение фанатов связано с выходом клипа «Run The Jewels» с персонажами мультсериала. Хармон сообщил, что ему трудно работать над проектом, который не заказан телеканалом.Премьера анимационного комедийного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. В прошлом году на экраны вышел третий сезон мультсериала. «Рик и Морти» Джастина Ройланда и Дэна Хармона называют лучшим фантастическим сериальным мультфильмом после «Футурамы». Посвящен сериал безумным приключениям ученого-алкоголика Рика и его наивного внука Морти.