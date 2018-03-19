Появился трейлер к фильму об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Американские режиссеры сняли романтический фильм о любви принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл. В сетях интернета уже появился трейлер к кинокартине.





Напомним, что знаменитая молодая пара Меган Маркл и принц Гарри поженятся 19 мая. Венчание будет проходить в часовне Святого Георга в Виндзорском замке, после чего молодожены отправятся в карете на прогулку вдоль улицы High Street через Windsor Town, что бы поприветствовать жителей города Виндзор.

Пелагея Лебединская

Знаменитой молодой парой Меган Маркл и принцем Гарри все больше и больше восхищается общественность. Об их красивой романтической любви даже создали киношедевр. Романтическую киноленту назвали – «Гарри и Меган: Королевская история любви». В сюжет фильма вошли самые прелестные моменты из встреч и свиданий молодой пары. Весь мир сможет увидеть, как Гарри сделал Меган предложение, как он пригасил ее на первое свидание, как поклялся ее любить всю свою жизнь. Этот фильм сможет покорить миллионы сердец и влюбить в себя всех киноманов. Премьера фильма в мировых кинотеатрах состоится 13 мая.