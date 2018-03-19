Появился трейлер к фильму об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Знаменитой молодой парой Меган Маркл и принцем Гарри все больше и больше восхищается общественность. Об их красивой романтической любви даже создали киношедевр. Романтическую киноленту назвали – «Гарри и Меган: Королевская история любви». В сюжет фильма вошли самые прелестные моменты из встреч и свиданий молодой пары. Весь мир сможет увидеть, как Гарри сделал Меган предложение, как он пригасил ее на первое свидание, как поклялся ее любить всю свою жизнь. Этот фильм сможет покорить миллионы сердец и влюбить в себя всех киноманов. Премьера фильма в мировых кинотеатрах состоится 13 мая.
Появился трейлер к фильму об отношениях принца Гарри и Меган МарклСегодня, 21:20
Удалось найти актеров на роли принца Гарри и Меган Маркл. Про историю любви пары снимут фильм.
По кабельной сети Lifetime покажут фильм «Гарри & Меган: Королевская история любви». В этой картине расскажут о том, как британский принц познакомился и
Настоящее имя невесты принца Гарри американской актрисы Меган Маркл на самом деле другое. С рождения она Рэйчел Меган Маркл, однако решила пользоваться лишь