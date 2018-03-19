"Табакерка" представит первый спектакль без Табакова

Театр Олега Табакова в первый раз покажет премьерный спектакль без своего художественного руководителя. Известный актер умер 12 марта в 82 года.

Никита Готский

Очередным номером станет «Малгил» по сочинениям Даниила Хармса. Генеральная репетиция состоится в ближайший понедельник, премьерные показы пройдут 20-21 и 28 марта. Представители театра сообщают о сложностях в работе после кончины их лидера, но отмечают, что намерены продолжать радовать людей своей культурной деятельностью, выполняя заветы Олега Табаков.Даниил Хармс является одним из основоположников русского абсурдизма. Участники данного движения пропагандируют гротеск и отказ от традиционных типов искусства. Особенное место в их работе занимает театр. Тексты абсурдистов создаются прямо на репетициях, а сюжеты сложно поддаются пересказам.