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| | "Табакерка" представит первый спектакль без Табакова

"Табакерка" представит первый спектакль без Табакова

Сегодня, 12:08
Театр Олега Табакова в первый раз покажет премьерный спектакль без своего художественного руководителя. Известный актер умер 12 марта в 82 года.

"Табакерка" представит первый спектакль без Табакова

 

Очередным номером станет «Малгил» по сочинениям Даниила Хармса. Генеральная репетиция состоится в ближайший понедельник, премьерные показы пройдут 20-21 и 28 марта. Представители театра сообщают о сложностях в работе после кончины их лидера, но отмечают, что намерены продолжать радовать людей своей культурной деятельностью, выполняя заветы Олега Табаков.

Даниил Хармс является одним из основоположников русского абсурдизма. Участники данного движения пропагандируют гротеск и отказ от традиционных типов искусства. Особенное место в их работе занимает театр. Тексты абсурдистов создаются прямо на репетициях, а сюжеты сложно поддаются пересказам.
Никита Готский
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