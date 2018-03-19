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| | Суд арестовал сбережения и квартиру в Москве Цымбалюк-Романовской

Суд арестовал сбережения и квартиру в Москве Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 10:30
Лариса Широкова, адвокат бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает о том, что на квартиру и деньги ее подзащитной был наложен арест правоохранительными органами.

Суд арестовал сбережения и квартиру в Москве Цымбалюк-Романовской

 

Московский суд в ходе расследования уголовного дела, связанного с неприкосновенностью частной жизни, наложил арест обеспечительного типа на квартиру в Москве, а также миллион рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна.

«Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на улице Молодогвардейской в Москве. Сделано это было в ходе уголовного производства о нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд, помимо всего прочего, наложил обеспечительный арест на сумму в миллион рублей», - заявил адвокат.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», после чего предъявили обвинение непосредственно Цымбалюк-Романовской. Правоохранители убеждены в том, что экс-супруга артиста долгое время занималась сбором и последующим распространением сведений в прессе о личной и семейной жизни с Джигарханяном, хотя не получала на то соответствующего согласия.

Цымбалюк-Романовская эти обвинения позже отвергала. Широкова же сообщала, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. Стоит отметить, что развод с Джигарханяном пианистка оформила еще в конце ноября прошлого года.
Николай Офицеров
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