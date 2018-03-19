Суд арестовал сбережения и квартиру в Москве Цымбалюк-Романовской

Московский суд в ходе расследования уголовного дела, связанного с неприкосновенностью частной жизни, наложил арест обеспечительного типа на квартиру в Москве, а также миллион рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна.
«Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на улице Молодогвардейской в Москве. Сделано это было в ходе уголовного производства о нарушении неприкосновенности частной жизни. Суд, помимо всего прочего, наложил обеспечительный арест на сумму в миллион рублей», - заявил адвокат.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», после чего предъявили обвинение непосредственно Цымбалюк-Романовской. Правоохранители убеждены в том, что экс-супруга артиста долгое время занималась сбором и последующим распространением сведений в прессе о личной и семейной жизни с Джигарханяном, хотя не получала на то соответствующего согласия.
Цымбалюк-Романовская эти обвинения позже отвергала. Широкова же сообщала, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. Стоит отметить, что развод с Джигарханяном пианистка оформила еще в конце ноября прошлого года.