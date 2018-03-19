Суд арестовал сбережения и квартиру в Москве Цымбалюк-Романовской

Лариса Широкова, адвокат бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщает о том, что на квартиру и деньги ее подзащитной был наложен арест правоохранительными органами.

Николай Офицеров

Московский суд в ходе расследования уголовного дела, связанного с неприкосновенностью частной жизни, наложил арест обеспечительного типа на квартиру в Москве, а также миллион рублей, принадлежащие бывшей супруге режиссера и актера Армена Джигарханяна.», - заявил адвокат.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», после чего предъявили обвинение непосредственно Цымбалюк-Романовской. Правоохранители убеждены в том, что экс-супруга артиста долгое время занималась сбором и последующим распространением сведений в прессе о личной и семейной жизни с Джигарханяном, хотя не получала на то соответствующего согласия.Цымбалюк-Романовская эти обвинения позже отвергала. Широкова же сообщала, что с ее подзащитной была взята подписка о неразглашении. Стоит отметить, что развод с Джигарханяном пианистка оформила еще в конце ноября прошлого года.