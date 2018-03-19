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| | Врачи оценили состояние актера Валерия Гаркалина

Врачи оценили состояние актера Валерия Гаркалина

Сегодня, 10:09
Артист театра и кино Валерий Гаркалин, как известно, находится на данный момент в отделении острых эндотоксикозов. Врачи уже пообщались с прессой и рассказали о том, что оценивают состояние 63-летнего актера, как средней тяжести.

Врачи оценили состояние актера Валерия Гаркалина

 

«Он находится уже в отделении острых эндотоксикозов. Состояние оценивается, как средней тяжести. Утром температура стабильная и нормальная, вечером повышается до 37», - отметили представители НИИ.

Как сообщалось ранее, Гаркалина госпитализировали в отделение экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом общественности стало известно еще три недели назад. Гаркалин на гастролях сильно простыл и вернулся в Москву с воспалением легких. В результате во время спектакля «Страсть Аполлона» его решено было заменить Анатолием Журавлевым.

Проблемы со здоровьем преследует Валерия Гаркалина с 2008 года. Тогда он дважды перенес инфаркт, а в 2016 году попал в Боткинскую больницу с тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Он заявил, что оступился у себя дома и сильно упал.

Гаркалин - известный советский и российский актер театра и кино. Также занимает должность художественного руководителя мастерской при факультете эстрадного искусства в ГИТИСе. За свою карьеру он принял участие в 77 кинолентах, среди которых «Ширли-Мырли», «Бедная Саша», «Катала», «Счастье это…» и многие другие.
Николай Офицеров
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