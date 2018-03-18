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| | Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды»

Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды»

Сегодня, 18:39
Исполнитель одной из главных ролей актер Ричард Дженкинс рассказал в передаче Ларри Кинга обо всех перипетиях на съемочной площадке оскароносного фильма «Формы воды».

Ричард Дженкинс рассказал о подробностях съемки «Формы воды»

 

Дженкинс долго не раздумывал над предложением режиссера Гильермо дель Торо и сразу согласился участвовать в проекте, как только прочитал сценарий. Актер рассказал о том, что больше всего его поразила эстетика съемочной площадки, где было все, что присуще черно-белому кино: и лестницы, и освещение софитами, и подъемные краны, и тележки для перемещения оператора. Никаких новомодных балансиров, переносных камер, все снималось, как в старые-добрые времена.

Актеру очень легко работалось в съемочной группе, а режиссер оказался потрясающе веселым человеком. Три недели ушло на репетиции сцен и диалогов, затем начались динамичные съемочные дни. У Ричарда Дженкинса о съемках «Формы воды» остались только самые светлые впечатления.
Сергей Денисов
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