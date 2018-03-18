Юная жительница Кузбасса поразила жюри «Ты супер!» прекрасным голосом

17 марта состоялся отбор второго сезона шоу «Ты супер!». В проекте участвовала 18-летняя девушка Кристина Фирсова из Кемеровской области. Певица поразила членов жюри замечательным голосом во время исполнения композиции Too Close.

Домбровский Сергей

Кристина Фирсова появилась на публике с гитарой в руках и в белой шляпке с широкими полями. После прослушивания мелодии солист Сергей Лазарев эмоционально нажал на кнопку, предлагая юной вокалистке продолжить борьбу на более высоком уровне. Юлианна Караулова уверенна, девушку ждет большое будущее, так как у нее есть истинный талант и шарм. Маэстро Игорь Крутой отметил, Фирсова должна профессионально развивать свои навыки, поскольку она обладает всем необходимым, дабы прославиться и стать кумиром миллионов.Виктор Добрыш любовался начинающей артисткой до последнего. На момент показалось, что ему не нравится выступление девушки, но это ложь. Продюсер просто не мог отвести глаз от юного создания на сцене. Фирсова пришла на второй сезон «Ты супер!» в конкурс, где участвуют дети, оставшиеся без поддержки родителей.