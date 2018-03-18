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| | В сеть выложили LEGO-версию сцены фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»

В сеть выложили LEGO-версию сцены фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»

Сегодня, 18:17
Создатели анимационной альтернативы «Звездных войн» выложили в сеть свою трансформерную версию боя двух персонажей Финна и Штурмовика. Ролик насыщен эмоциями и динамичен в детском восприятии.

В сеть выложили LEGO-версию сцены фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»

 

Образы в технологии LEGO обрели необходимую подвижность, а сюжет – драматургию. Персонажи вступают между собой в диалоги, ссорятся и ругаются. Картинка сражения удалась аниматорам.

 
Ролик опубликован всего сутки в сети, но успел уже набрать несколько десятков тысяч просмотров. LEGO-версия дублирует сюжетную линию «Звездных войн: Мстители». В ближайших планах аниматоров есть желание снять полицейский триллер в этой же технике и продолжить далее древнюю франшизу Джорджа Лукаса.

Сергей Денисов
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