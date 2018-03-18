Образы в технологии LEGO обрели необходимую подвижность, а сюжет – драматургию. Персонажи вступают между собой в диалоги, ссорятся и ругаются. Картинка сражения удалась аниматорам.
В сеть выложили LEGO-версию сцены фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»Сегодня, 18:17
На официальном канале Youtube опубликован новый ролик к восьмой части фильма «Звездные войны: Последние джедаи» премьера, которого запланирована на 14 декабря
Участие в популярном ТВ-шоу «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» приняли накануне все актеры, что снимались в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». В рамках
В интернете уже появился трейлер нового фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Создатели седьмой части истории поступили иначе своих коллег, и все самое