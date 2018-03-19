Стало известно, когда начнутся съемки нового фильма о Бэтмене

Однако анонимные инсайдеры от кинокомпании Warner Bros сообщают, что режиссер пока только трудится над сценарием картины. На данный момент Ривз связан с выполнением срочных контрактных обязательств и не может отвлечься. Скорее всего, полномасштабные съемки начнутся летом 2019 года, а в прокат лента попадет только через пять месяцев.
Инсайдеры добавляют, что у менеджеров кинокомпании фильм о Бэтмене не стоит в приоритетной линейке. На данный момент в производстве находится «Шизам» и «Чудо-женщина 2», на реализацию которых брошены все ресурсы.