Стало известно, когда начнутся съемки нового фильма о Бэтмене

Режиссер Мэтт Ривз держит в напряжении поклонников сериала о Бэтмене. Несколько месяцев назад он озвучил свое намерение написать сценарий сольного фильма, который выйдет за сюжетные рамки непрерывной вселенной DC.

Сергей Денисов

Однако анонимные инсайдеры от кинокомпании Warner Bros сообщают, что режиссер пока только трудится над сценарием картины. На данный момент Ривз связан с выполнением срочных контрактных обязательств и не может отвлечься. Скорее всего, полномасштабные съемки начнутся летом 2019 года, а в прокат лента попадет только через пять месяцев.Инсайдеры добавляют, что у менеджеров кинокомпании фильм о Бэтмене не стоит в приоритетной линейке. На данный момент в производстве находится «Шизам» и «Чудо-женщина 2», на реализацию которых брошены все ресурсы.