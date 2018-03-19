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| | Стало известно, когда начнутся съемки нового фильма о Бэтмене

Стало известно, когда начнутся съемки нового фильма о Бэтмене

Сегодня, 06:40
Режиссер Мэтт Ривз держит в напряжении поклонников сериала о Бэтмене. Несколько месяцев назад он озвучил свое намерение написать сценарий сольного фильма, который выйдет за сюжетные рамки непрерывной вселенной DC.

Стало известно, когда начнутся съемки нового фильма о Бэтмене

 

Однако анонимные инсайдеры от кинокомпании Warner Bros сообщают, что режиссер пока только трудится над сценарием картины. На данный момент Ривз связан с выполнением срочных контрактных обязательств и не может отвлечься. Скорее всего, полномасштабные съемки начнутся летом 2019 года, а в прокат лента попадет только через пять месяцев.

Инсайдеры добавляют, что у менеджеров кинокомпании фильм о Бэтмене не стоит в приоритетной линейке. На данный момент в производстве находится «Шизам» и «Чудо-женщина 2», на реализацию которых брошены все ресурсы.
Сергей Денисов
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