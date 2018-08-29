Apple необходимо выпустить смартфон с 4 камерами, чтобы обогнать китайцев – эксперты

Конкуренция на мировом рынке заставляет производителей внедрять всё больше новшеств в свои устройства. Одним из видов такой «гонки» является увеличение количества камер, используемых в устройстве.

Производители прибегают к различным улучшениям своей техники, повышая частоту процессора, увеличивая размер и разрешение дисплеев. По словам экспертов, немаловажной деталь для современного смартфона является качество изображений при съемке. 87% всех фотографий делается именно на мобильные устройства. И если камера раньше имела дополнительные функции, то теперь она может стать самой лучшей стороной смартфона.

Китайская компания Oppo позиционирует свои устройства как лучший выбор для тех, кто любит делать снимки. Huawei уже выпустила смартфон, в котором используется тройная камера, позволяющая делать четкие фотографии, прекрасно отображающие глубину. Подобные телефоны представляют интерес для пользователей, особенно для тех, кто часто фотографирует на телефон. В 2019 году тенденция по увеличению количества камер увеличится, и многие производители начнут ставить по 4-5 камер.

Эксперты уверены, что для успешной конкуренции с китайцами Apple необходимо сконцентрировать своё внимание именно на данной части девайса. Но, специалисты отмечают, что трёх камер уже будет недостаточно, и многие китайские компании возьмут на вооружение пример Huawei, значительно повысив качество снимков. Поэтому Apple стоит подумать о выпуске телефона, который будет иметь 4 камеры, чтобы обогнать своих конкурентов. Своевременная презентация такого устройства позволит привлечь к себе большое количество любителей делать снимки на телефон.

Эксперты уверены и в том, что увеличения количества камер не остановится, и многие производители будут развиваться в этом направлении. Это позволит улучшить технологию дополненной реальности, а также позволит внедрить совершенно новые функции.

Соломон Эспи