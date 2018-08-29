Модификатор смог вернуть разъем для наушников в новые iPhone

Он заявил, что это было довольно трудно, но работа того стоила.

Соответствующий ролик хакер разместил на просторах YouTube еще когда впервые был презентован iPhone 7, в котором отсутствовал разъем для наушников, что повергло в шок многих пользователей. Некоторые из них решили не мириться с системой и предложить собственные решения, а вот Скотти Аллен и вовсе пошел дальше всех и показал, что все возможно обернуть назад.

В интервью BBC он также рассказал, что уже долгие годы живет в Китае и там познакомился с несколькими такими же энтузиастами, как и он сам. В частности, одному из них удалось встроить в телефон модуль для беспроводной зарядки, несмотря на то, что такая функция не поддерживается.

Скотти считает, что у него есть возможность добавить еще много чего интересного в продукцию американского бренда, однако некоторые запросы от поклонников кажутся ему «близкими к невыполнимым». К таковым от относит, к примеру, просьбу добавить функцию Touch ID в iPhone X. Тем не менее, в ближайшем будущем он согласен подумать на тему того, возможно ли увеличить объем оперативной памяти, а также попробует добавить разъем для SD-карты.

Аллен жалуется на то, что из-за своего любопытства к инженерии и усовершенствованию купертинской продукции, он потратил уже десятки тысяч долларов, однако останавливаться не планирует.

«Всем интересно, почему Apple не возьмут меня на работу? Ответ прост – я испорчу им всё производство и буду предлагать идеи, идущие в разрез с их маркетингом», - смеется Скотти.

Николай Офицеров