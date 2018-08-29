«Яндекс.Телефон» потерпит провал - эксперты

История российских смартфонов включает в себя несколько проектов, которые оказались провальными и нерентабельными. Эксперты постарались оценить шансы устройства от «Яндекс» в случае его появления на рынке.

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев словосочетание «российский смартфон» в большинстве случаев означает то, что он был произведён в Китае. Различные устройства, о которых заявлялось, как о продуктах, сделанных в России, не были таковыми. Производители прибегали к разного рода уловкам. Одни просто меняли название и прошивку, увеличивая стоимость, другие разрабатывали смартфон для того, чтобы его производили в Китае. Одним из самых громких примеров является YotaPhone, который потерпел неудачу по ряду причин.

Но 4 июля для тех, кто хочет иметь отечественный смартфон, появилась радостная новость. Именно в этот день было получено разрешение на ввоз «Яндекс.Телефона» на территорию Евразийского экономического союза. И специалисты считают, что шансов на успех у устройства будет значительно больше, чем у его предшественников. Как отмечают эксперты, «Яндекс» успешно конкурирует с Google в качестве поисковика, а также в других сферах, занятых крупными компаниями.

Однако ряд факторов, свойственных российскому рынку заставляет специалистов усомниться в успехе «Яндекс.Телефона». Множество экономических составляющих могут пошатнуть шансы на реализацию отечественного телефона. Другой важной причиной может стать то, что пользователи быстро меняют свои предпочтения, а это может означать провал на момент выхода российского телефона.

Соломон Эспи