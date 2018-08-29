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| | В сеть слили первые живые фото смартфона Moto G6 Plus с «каплевидной челкой»

В сеть слили первые живые фото смартфона Moto G6 Plus с «каплевидной челкой»

Сегодня, 11:30

Его основная черта, хоть и позаимствована у iPhone, но выглядит крайне своеобразно.

 

Речь идет о вырезе в верхней части безрамочного дисплея – так называемой чёлке. У Moto G6 Plus она каплевидная, что можно увидеть на рынке современных девайсов едва ли не впервые. С позиции дизайна подобное решение весьма подходит Moto, ведь повторяет тем самым очертания буквы «М».

Впервые анонсирован девайс был еще весной этого года. Он получил дисплей с соотношением сторон 18:9, который лишен границ экрана, что придает девайсу дороговизны и «флагманского» вида. В сети теперь также слили живые фотографии устройства, однако они оказались отличными от тех, которые пользователи видели некоторое время назад, ведь вырез ранее был «обычный», как у iPhone X, однако теперь Moto решили поработать над дизайном девайса.

Смартфон получил сдвоенную камеру и стеклянную заднюю панель. Также сзади расположился дактилоскопический датчик. Предположительно, эта модель может выйти на рынок под названием Moto G6S Plus и позиционироваться как преемник прошлогоднего девайса Moto G5S Plus и более прокаченная версия модели Moto G6 Plus.

 

Пока что сведения о технических характеристиках и цене, а также точной дате релиза остаются неизвестными, потому, вероятнее всего, будут опубликованы позднее.


Николай Офицеров

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