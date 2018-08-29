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| | Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro получит цену в 200-250 евро

Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 Pro получит цену в 200-250 евро

Сегодня, 11:29

Презентация гаджета состоится в конце осени.

Именитый инсайдер по имени Роланд Квандт сообщил о том, что весьма ожидаемый смартфон Redmi Note 6 Pro получит цену в пределах 200-250 евро (16-20 тысяч рублей). Гаджет, который представители Xiaomi покажут широкой общественности уже в конце осени в нынешнем году, похвастается чёрным, синем и золотистым цветами корпуса, а также довольно ёмким аккумулятором примерно на 4 тысячи мАч. «Сердцем» Note Pro 6 станет процессор от компании Qualcomm модели Snapdragon 660 или 670. Специалисты считают, что дисплей устройства будет представлен матрицей с FHD+ разрешением и характерной «монобровью» в верхней части экрана, как в популярном смартфоне iPhone X.

Заметим, в зависимости от спецификации модели устройства гаджет получит 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ внутренней памяти. На задней панели смартфона будет установлена двойная основная камера, а также дактилоскопический сенсор для блокировки смартфона отпечатком пальца.


Александр Вест

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