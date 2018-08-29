Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты

Американские аналитики из Gartner провели ежегодное исследование цикла зрелости технологий и выяснили, почему искусственный интеллект стал востребованным в технологической отрасли.

Сегодня, когда практически каждый производитель разрабатывает собственный ИИ, технология стала неотъемлемой частью жизни потребителя. На примере Huawei CBG эксперты объяснили, почему производители обязаны внедрять прогрессивные компоненты в свою технику и почему смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение.

Huawei старается держать руку на пульсе и вкладывает в производство огромные деньги, а инициативы и цели компании обозначены так, чтобы угодить клиенте. Согласно статистике Европейской комиссии, в 2017 году компания вложила в исследования и разработки 12,2 миллиардов долларов, что составляет около 15 процентов от общей выручки. 80 тысяч сотрудников, что составляет 45 процентов общего штата, работают, чтобы компания возглавила мировую технологическую повестку дня.

В последнее время компания сосредоточилась на разработке серверного и клиентского ИИ. Это поможет оптимизировать взаимодействие пользователя с техникой. В Huawei первыми предвидели бум на ИИ и разработали единственную в мире однокристальную систему с дискретным блоком нейронной обработки Kirin 970, пока конкуренты искали способы объединить центральный, графический и цифровой сигнальный процессоры.

Яна Белова