Флагман Samsung Galaxy Note 9 упал в цене еще до начала продаж

Официальная продажа гаджета начнется в последний день лета, самая его версия будет доступна по цене 69 990 рублей, но уже сейчас покупатели могут обзавестись телефоном за меньшую сумму.

В пятницу стартует реализация нового смартфона Samsung Galaxy Note 9 в России. Стоимость наиболее бюджетной версии аппарата составляет почти 70 000 рублей, но по определенной причине дорогое устройство уже сейчас имеется в продаже по цене чуть более 59 тысяч. Все дело в том, что Galaxy Note 9 ранее появился на полках маркетов Европы и США, поэтому в России появилась «серая» партия смартфонов именно из этих регионов.

Воспользовались ситуацией отечественные торговые точки, принявшиеся реализовывать новинку по низкой стоимости. Вина лежит на представительстве Samsung в РФ. Филиал допустил продажу смартфонов позже, чем в иных странах, и к тому же с существенной наценкой.

В связи с выходом Samsung Galaxy Note 9 в России упала в цене восьмая версия этой линейки. Если прежде ее ценник составлял 69990 рублей, то теперь аппарат можно купить за вдвое меньшую сумму.

Никита Готский