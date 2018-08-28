Уникальный датчик позволит врачам следить за состоянием пациентов дистанционно

Миниатюрное устройство необходимо для внедрения на брекеты после операции для беспроводной отправки данных на компьютеры.

Научные сотрудники Университета Ватерлоо создали датчик с автономным питанием, с помощью которого врачи смогут дистанционно контролировать своих пациентов и следить за их самочувствием. Агрегат собирает нужные для врачей данные при отстуствии последних рядом с пациентами, что облегчает работу врачам.

Новинка сочетает в себе трибоэлектричество и электромагнетизм и являет технологию сбора энергии с объединением различных материалов для производства тока. При изгибе агрегат генерирует электроэнергию для питания чипов и последующей передачи беспроводного сигнала. Датчик не оснащен батареей, как другая техника, он производит ее самостоятельно.

Размеры медицинских препаратов составляют шесть сантиметров в длину и один сантиметр в ширину, в будущем производитель может наладить их массовое производство по цене 5-10 долларов. По словам ученых, когда механизм прикрепляют к внутренним частям шин, они ощущают изменение условий поездки и погоды, моментально отправляя данные в систему управления, позволяя транспотрту вносить свои коррективы. Один из ученых, доктор Аскари, заявил, что при учитывании сил взаимодействия шин и дороги они могут понять, в каких условиях едет человек: в дождь или или в гололед, что крайне важно для медиков, следящих за положением пациента за рулем.

Никита Готский