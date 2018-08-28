В России сильно упал в цене браслет Xiaomi Mi Band 3

Еще некоторое время назад гаджет продавали за 3,9 тысяч рублей,но сейчас его можно приобрести за почти полторы тысячи.

Спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3 сильно упал в цене и стои ныне меньше, нежели ранее. сейчас большое количество торговых точек в РФ продают его за 1820 рублей, что, по мнению аналитиков мобильного рынка, более подходит под его параметры.

Покупателям, которые обзавелись Mi Band 3, нужно всего лишь смартфон на OC Android и несколько минут свободного времени для установки на браслете русской прошивки. Сама новинка обладает OLED-дисплеем на 0,7 дюймов, защитой от воды и грязи, аккумулятором на 1100 мАч. Устройство пригодно как для отслеживания физической активности, так и в рамках обычного секундомера.

Потребители делятся своими отзывами касательно Xiaomi Mi Band 3 после покупки модели. По их словам, ведущим минусом трекера является быстрая потеря товарного вида, так как дисплей покрывается царапинами уже через несколько суток применения. К тому же браслет не всегда точно высчитывает численность шагов и не во всех случаях правильно показывает пульс.

Никита Готский