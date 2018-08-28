Смартфоны Google Pixel 3 представят 9 октября в Нью-Йорке

Забавно, что предыдущие аппараты серии Pixel были анонсированы также в этот день.

Презентация новых девайсов Pixel намечается на 9 октября. Анонс состоится в Нью-Йорке. Ранее на портале Famebit сообщалось, что презентация смартфонов пройдет 4 октября. Обновленные сведения опубликовали в Bloomberg.

Также в Нью-Йорке представят Pixelbook, работающий на Chrome OS, долгожданные наушники Pixel Buds и смарт-часы Pixel Watch на базе Wear OS.

В России и в ближайших странах нелегально продают Google Pixel 3 XL. Так как продажа идет «с рук» никто не дает гарантию, что аппараты оригинальные. Продают смартфоны в приделах 2000 долларов.

Несколько месяцев назад произошла утечка информации о новинке. Инсайдеры публиковали в Сеть видеоролики и снимки долгожданного «Пикселя».