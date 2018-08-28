Компания 32M создаст GPS-чипы для больных деменцией

Новинку можно привести в действие с помощью голоса, а питается за счет человеческого тепла.

С помощью GPS-трекера врачи смогут узнать о жизненных показателях и место положении больных деменцией. Производитель удивительного механизма компания 32M начнет испытание технологии уже в следующем году, предварительно заполучив соответственный документ от Управления контроля за качеством продуктов и лекарств. Работает чип на аккумуляторе, но его необходимо заряжать всего лишь один раз в году.

На сегодня имеется одежда одежда и обувь для людей с деменцией с внедренным GPS-чипом. Активное распространение новинки усложняется тем, что не все люди захотят вживить в себя деталь, которая станет постоянно отслеживать их местоположение.

Ранее сообщалось, что российским автомобилистам будут выдавать новые образцы водительских прав с чипом. Авторы проекта надеются, что новинка заметно упростит поездки и оформление документов водителям.

Никита Готский