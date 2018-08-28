69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Мнения

69-летняя Пугачева покорила фанатов образом 20-летней модели

Примадонна снова доказала, что возраст – это лишь цифра.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«С кем я выпивал?»: Сын Олега Табакова не помнит, как очнулся в Подмосковье Дарья Клюкина раскритиковала слова очередного ухажера Ольги Бузовой Оскорбления Познера, Собчак и минет афроамериканцу: Как Лимонов побывал у Юрия Дудя «Скромнее быть нужно»: Ольга Бузова снова взбесила фанатов своим хвастовством «Богиня» Анна Седокова восхитила поклонников фото в красном купальнике Блогер Лена Миро сравнила украинскую границу с поясом верности «Передумала разводиться»: Адвокат Петросяна раскрыл намерения Степаненко Стало известно, сколько будет стоить королевская свадьба принцессы Евгении Кейт Миддлтон родила точную копию Королевы Елизаветы II – фанаты Ксения Собчак насмешила фанатов в Instagram пустым декольте Поклонники: Несовершеннолетний сын Королёвой и Тарзана вынужден работать из-за проблем родителей «Святой Грааль» похудения: Учёные нашли способ утроить эффективность диет
| | Представлен геймплей Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака»

Представлен геймплей Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака»

Сегодня, 18:28

За 50 минут демонстрации геймеры увидели все прелести строящегося мрачного футуристического мира.

 

Началась трансляция внезапно на стриминговой платформе Twitch. Разработчики из CD Project Red очень долго отсрочивали демонстрацию игрового процесса, потому как боялись, что поклонников отпугнет пока еще несовершенная графика, физика взаимодействия героя с окружающим миром, диалоги и прочие нюансы, потому первые два показа проходили исключительно для журналистов за закрытыми дверями.

Действие Cyberpunk 2077 развернется в городе Найт-сити, который находится на территории Калифорнии. В качестве главного героя для трансляции был выбран персонаж женского пола, однако игрокам также будет доступен мужчина, причем, что интересно, к нему отношение всех населяющих мир персонажей будет куда суровее.

Одной из ключевых фишек новой игры от создателей трилогии «Ведьмак» будет игра от первого лица. Для некоторых поклонников это стало настоящим разочарованием, но разработчики показали, что расстраиваться не стоит, ведь финальный продукт будет ощущаться на высоком уровне. У главного героя будет дом, на улицах происходят случайные стычки и события, ну и, конечно же, можно будет сесть за руль автомобиля, который станет чем-то вроде «Плотвы» у Геральта – столь же важным предметом взаимодействия с окружающим открытым миром.

Cyberpunk 2077 можно заслуженно назвать долгостроем, ведь впервые анонсирован он был еще в 2012 году, а первый трейлер показали годом позднее. После этого новостей о выходе игры не было вовсе. Известно, что игра выйдет на PS4, Xbox One и PC, однако дату пока не сообщают.


Николай Офицеров

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Геральт будущего: Создатели «Ведьмака» представили долгожданный трейлер Cyberpunk 2077
Геральт будущего: Создатели «Ведьмака» представили долгожданный трейлер Cyberpunk 2077

 Несмотря на то, что в видео толком не показан геймплей и нет даже ориентировочной даты выхода нового детища CD Project Red, за несколько часов ролик…

CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве
CD Projekt RED открыла новое подразделение во Вроцлаве

Прославившаяся благодаря серии The Witcher польская студия CD Project RED отказывает новую студию во Вроцлаве. На данный момент у нее уже есть две…

CD Projekt RED займется продолжением «Ведьмака»
CD Projekt RED займется продолжением «Ведьмака»

 Создатели не намерены прекращать развитие своего популярного проекта. Его они считают брендом, который должен привести компанию еще к большему успеху.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости