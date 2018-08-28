Представлен геймплей Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака»

За 50 минут демонстрации геймеры увидели все прелести строящегося мрачного футуристического мира.

Началась трансляция внезапно на стриминговой платформе Twitch. Разработчики из CD Project Red очень долго отсрочивали демонстрацию игрового процесса, потому как боялись, что поклонников отпугнет пока еще несовершенная графика, физика взаимодействия героя с окружающим миром, диалоги и прочие нюансы, потому первые два показа проходили исключительно для журналистов за закрытыми дверями.

Действие Cyberpunk 2077 развернется в городе Найт-сити, который находится на территории Калифорнии. В качестве главного героя для трансляции был выбран персонаж женского пола, однако игрокам также будет доступен мужчина, причем, что интересно, к нему отношение всех населяющих мир персонажей будет куда суровее.

Одной из ключевых фишек новой игры от создателей трилогии «Ведьмак» будет игра от первого лица. Для некоторых поклонников это стало настоящим разочарованием, но разработчики показали, что расстраиваться не стоит, ведь финальный продукт будет ощущаться на высоком уровне. У главного героя будет дом, на улицах происходят случайные стычки и события, ну и, конечно же, можно будет сесть за руль автомобиля, который станет чем-то вроде «Плотвы» у Геральта – столь же важным предметом взаимодействия с окружающим открытым миром.

Cyberpunk 2077 можно заслуженно назвать долгостроем, ведь впервые анонсирован он был еще в 2012 году, а первый трейлер показали годом позднее. После этого новостей о выходе игры не было вовсе. Известно, что игра выйдет на PS4, Xbox One и PC, однако дату пока не сообщают.

Николай Офицеров