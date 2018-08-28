Устройства станут недорогими копиями флагмана G7 ThinQ. Официально гаджеты будут презентованы на выставке IFA 2018 в Берлине.

В преддверии официальной презентации компания LG анонсировала бюджетные смартфоны LG G7 One и LG G7 Fit и раскрыла характеристики гаджетов. Оба устройства являются недорогими вариантами флагмана G7 ThinQ, презентованного еще в мае текущего года. Представители компания LG проинформировали, что оба гаджета получат 6,1-дюймовый экран, сканер отпечатка пальца на задней панели, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной, основную камеру в 16 Мп и фронтальную в 8 Мп, аккумулятор на 3000 мАч, функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, ЦАП и поддержку DTS:X. С коробки они будут работать на базе Android 8.1 Oreo. Отличаться устройства будут процессором: G7 One получит Snapdragon 835, а G7 Fit – Snapdragon 821. Версия LG G7 Fit+ будет иметь 64 Гб постоянной памяти.

Стоимость новых гаджетов LG пока остается неизвестной. Цены будут объявлены на официальной презентации смартфонов на выставке IFA 2018 в Берлине, которая пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Виктория Озерова