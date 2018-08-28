Apple в следующем году полностью откажется от 3D Touch

Об этом проинформировал аналитик Блэйн Кертис, который сделал соответствующие выводы после общения с поставщиками комплектующих Apple в Китае.

Три года назад компания Apple презентовала технологию 3D Touch. Новая функция появилась вместе со смартфонами iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Технология 3D Touch позволяет распознавать силу нажатия на экран, в связи с чем количество выполняемых опций в приложениях значительно расширяется. Позже такая функция появилась и в некоторых Android-смартфонах. Недавно СМИ стало известно, что Apple в следующем году планирует полностью отказаться от 3D Touch. Об этом заявил аналитик Блэйн Кертис после общения с поставщиками комплектующих Apple в Китае. Эксперт уточнил, что отказ от технологии будет проходить постепенно: сначала ее лишаться новые модели, а окончательно она исчезнет с гаджетов Apple в четвертом квартале следующего года.

Напомним, что ранее инсайдеры проинформировали, что новый бюджетный iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем, который компания должна презентовать с новыми флагманами уже этой осенью, не будет поддерживать технологию 3D Touch. Также на осень назначена презентация беспроводного зарядного устройства AirPower. Наушники AirPods 2 появятся в продаже только к концу следующего года.

Виктория Озерова