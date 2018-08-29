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| | Microsoft бесплатно раздаёт подписчикам Xbox One

Microsoft бесплатно раздаёт подписчикам Xbox One

Сегодня, 07:40

Любой желающий может стать владельцем новенькой приставки.

Представители корпорации Microsoft поспешили сообщить, что в рамках программы All Access можно получить консоль Xbox One абсолютно бесплатно при условии оформлении платной подписки на два года. Желающим заполучить модель приставки Xbox One S необходимо будет в течение двух лет вносить ежемесячную плату в размере 22 доллара, получая все привилегии подписок Live Gold и Game Pass. Чтобы завладеть консолью Xbox One X с более мощным «железом», нужно будет в течение того же времени оплачивать те же виды подписок, однако, внося ежемесячно по 35 долларов.

Тот факт, что Microsoft практически за бесценок раздаёт свои приставки, означает, что дела у игрового сегмента корпорации идут не очень хорошо. Об этом также свидетельствует более раннее сообщение Microsoft про отказ от выпуска гарнитур Xbox VR, которые должны были уравнять популярность приставки с консолью PlayStation 4 от Sony. В данный момент единственной консолью последнего поколения с поддержкой VR-контента остаётся именно приставка от японского техногиганта.


Александр Вест

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