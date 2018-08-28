Новые часы Apple Watch выйдут с безрамочным экраном

Внешний вид гаджета почти не изменится, модернизация затронет только дисплей, который займет пространство «от кромки до кромки».

Источники, знакомые с процессом работы "яблчной" фирмы, заявили, что новые часы Apple Watch с выпуском новой линейки стагнут безраочными. Общие габариты устройства останутся такими же, это даст возможность юзерам носить их с имеющимися ремнями.

Тот же информатор заявил, что новый iPad Pro выйдет на рынок со значительно сокращенными рамками дисплея. В данном поколении планшета не будет клавиши Home и опции разблокировки при помощи отпечатков пальцев. Вместо этого инженеры Apple внедрят в гаджет функцию управления жестами и Face ID. Модернизированные Apple Watch iPad Pro появятся на прилавках магазинов уже в сентябре.

Ранее был назван самый продаваемый товар Apple в США. Им оказалося переходник для наушников iPhone Lightning. в РФ продукт можно купить за 800 рублей.

Никита Готский