Названы лучшие приложения для фанатов здорового образа жизни

Смартфон подскажет, как лучше следить за своим телом.

Специалисты издания Men’s Health составили список мобильных приложений, которые помогут поддерживать здоровый образ жизни. Люди, стремящиеся заполучить тело своей мечты, просто обязаны следить за распорядком сна и диетами, однако, насыщенный рабочий график может сбить с толку даже самых внимательных граждан. Чтобы не пропустить физические упражнения, время отдыха или другие важные детали фитнес-распорядка, нужно попросту установить ряд программ, разработанных проверенными специалистами. С помощью MyFitnessPal можно подсчитывать калории с каждого блюда, вносимого в тщательный список, а Headspace подскажет в какой половине дня лучше поспать, а когда посвятить себя медитативным практикам.

Приложение SleepCycle поможет наладить график наиболее продуктивного отдыха, а также отследить физические показатели, определяющие эффективность сна. С Fooducate можно с лёгкостью получить информацию о любом блюде, узнав о его составе и свойствах, а Lose It! шаг за шагом направит любителя фитнеса в сторону новых достижений, предоставив должную мотивацию. Также полезным окажется и приложение Happify, позволяющее узнать о методах избегания стрессов. В программе HealthTap содержится база данных реальных докторов, которые с радостью ответят на любой вопрос, касающийся здоровья и возможных осложнений. Людям с отклонениями сердечного ритма следует установить приложение Instant Heart Rate, собирающее детальную информацию о работе главной мышцы в теле человека.

Александр Вест