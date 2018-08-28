Создатели Fortnite обвиняют Google в преждевременном разглашении информации

Компания Google раскрыла пользователям информацию об угрозе внедрения вредоносных программ на телефон при скачивании игры с сайта разработчика.

Fortnite имела большой успех среди пользователей компьютеров и игровых консолей. Создатели игры Epic Games приняли решение о переносе игры на мобильные устройства, значительно расширив круг пользователей. В первую очередь доступ к Fortnite появился у владельцев iOS в первой половине 2018 года. Для пользователей Android доступ к игре появился лишь в августе.

После выхода приложения для мобильных телефонов, компания Google открыто объявила о том, что разработчики допустили ряд ошибок. Epic Games приняли решение не размещать приложение в Google Play, позволив скачивать игру только с сайта разработчика. Именно желание обойти стандартный путь установки для большинства приложений для Android была допущена ошибка.

Благодаря уязвимости приложения хакеры буквально получили доступ к телефонам игроков. Google открыто сообщила об ошибке, из-за чего подверглась обвинениям со стороны разработчиков. Представители Epic Games считают, что это было сделано преждевременно. Разглашение информации до исправлений ошибок могло привести к тому, что хакеры начнут активно использовать неисправность.

Соломон Эспи