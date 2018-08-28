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| | Huawei «опустили» Apple на третье место по продажам смартфонов

Huawei «опустили» Apple на третье место по продажам смартфонов

Сегодня, 14:25

Учитывалась глобальная статистика по всему миру. Цифры предоставили эксперты компании Gartner.

 

Лишь до недавних пор Apple занимали вторую позицию общемирового рейтинга, уступая лишь прямом конкуренту из Samsung. Всем прекрасно известно, что несмотря на большее количество проданных устройств в годовом обороте денег корейцы все же уступают американским коллегам, хоть и выглядят статистически лучше. Теперь же купертинцев и вовсе сместили на «бронзовую» позицию, причем их место смогли занять китайцы из Huawei.

Фанаты последних заявили, что подобно положение вещей вполне логично и они удивлены, почему китайцы не «опустили» американцев по продажам смартфонов еще раньше. Другие заметили, что эти цифры потеряют актуальность уже спустя несколько месяцев, ведь осенью состоится традиционная презентация Apple, после чего их продажи резко вырастут.

Gartner отмечают, что, в целом, продажи смартфонов для конечных пользователей в минувшем квартале увеличились более чем на 2% и достигли 374 миллионов единиц. В этой цифре, Huawei смогли занять более 13% рынка, продав 49,8 миллионов устройств, опередив Apple более чем на 5 миллионов девайсов.

По данным экспертов, свои позиции потеряли и лидеры рейтинга из Samsung. Несмотря на то, что они существенно опережают ближайших преследователей с 19,3% всего рынка во втором квартале в прошлом подотчетном году, за тот же период, они имели 22,6%, что свидетельствует об отрицательной динамике производителя. Эксперты убеждены, что растущая конкуренция со стороны китайских производителей снижает прибыльность бренда.

 

Отметим, что в рейтинге четвертое место Xiaomi с показателем в 32,825 млн. (8,8% рынка) проданных устройств. Замыкают пятерку еще одни китайцы из Oppo, имея отметку в 28,5 миллиона (7,6% рынка) реализации устройств.


Николай Офицеров

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