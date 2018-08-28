Около 200 000 файлов с личными данными клиентов Abbyy попали в открытый доступ

Инцидент произошел из-за некорректно сконфигурированного сервера MongoDB, «раскрывшего» платформу размером 142 Гб.

Независимые программисты заявили об открытии публичного доступа к файлам клиентов компании Abbyy, занимающейся распознаванием текстов и лингвистики. Данные базы включали в себя отсканированные документы приватного характера, договора, соглашения о неразглашении, а также внутренние письма и пометки. Всего исследователи обнаружили 200 тысяч файлов пользователей Abbyy, отсканировавших информацию и загрузивших в облако. Уже позже компания ограничила доступ к данным, но программисты считают, что сведения уже могли попасть к третьим лицам.

Весной один из основателей мессенджера WhatsApp предложил юзерам удалить со своих гаджетов Facebook. Брайан Эктон считает это важным в связи с кражей личных данных сотрудничавшей с соцсетью компанией Cambridge Analytica.

Никита Готский