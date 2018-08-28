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| | В Европе доступен предзаказ Huawei Mate 20 Lite с четырьмя камерами

В Европе доступен предзаказ Huawei Mate 20 Lite с четырьмя камерами

Сегодня, 07:20

Поставки девайса в ряд стран Европы состоятся в начале сентября, стартовая цена модели составит 370 евро.

 

На веб-сайтах европейских площадок уже открыт доступ для оформления предзаказа за новый смартфон Huawei Mate 20 Lite. Китайский производитель предлагает модель в двух цветовых вариациях: синем и черном.

Касательно технических параметров флагмана стоит отметить чипсет Kirin 710, основную двойную камеру на 2/20 Мп, "фронталку" на 2/24 Мп. Помимо того, Huawei Mate 20 Lite обладает безрамочным экраном на 6,3 дюйма, объем аккумулятора на 3650 мАч, емкость оперативной памяти составляет 6 Гб, внедренной: 64 Гб. Функционирует смартфон на OC Android 8.1 Oreo с поддержкой графики GPU Turbo, также можно отметить наличие Wi-Fi, NFC, Bluetooth и ГЛОНАСС. Премьера Huawei Mate 20 Lite ожидается на форуме IFA 2018 в середине осени.

Ранее Huawei анонсировал выпуск большого смартфона Honor Note 10 c дисплеем на 6,96 дюймов, 5000 мАч объема батареи, 8 Гб оперативной памяти по цене 530 долларов.


Никита Готский

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