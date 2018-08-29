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| | Покупатели Samsung Galaxy Note 9 отмечают пропускание света экраном

Покупатели Samsung Galaxy Note 9 отмечают пропускание света экраном

Сегодня, 02:30

Проблема не столь глобальная, как может показаться на первый взгляд, на работу гаджета она никаким образом не повлияет.

 

Пользователи нового смартфона Samsung Galaxy S9 заявили, что кромка дисплея пропускает свет по всей длине. Свет струится в районе стыка железной рамки, экрана и стекла. Немного ранее такая же проблема имелась в восьмой версии смартфона. По мнению обозревателей мобильного рынка, такое пропускание света может быть отражением в дисплее. Такой баг имеется не во всех смартфонах, южнокорейский производитель пока пока не прокомментировал ситуацию.

 Ранее стало известно о падении стоимости на аппарат Galaxy Note 8 из-за скорой презентации Note 9. В России модель прошлого сезона стоит 37,6 тысяч рублей, хотя прежде ее можно было купить за почти 70 000. Отечественные торговые точки предлагают покупателям обзавестись устройствами со стилусом S Pen и в трех цветовых гаммах: черной, темно-синей и золотистой.


Никита Готский

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