В Британии роботы займутся сбором клубники

Тяжелое положение с работниками, занимающимися сбором клубники, привело к тому, что в Британии часть урожая оказалась несобранной. Британские специалисты хотят решить проблему с помощью роботов.

Учёные из Эссекского университета, Британия, обратили своё внимание на то, что многие фермерские хозяйства оказались без работников из-за выхода из Евросоюза. Нехватка работников привела к тому, что около 20% от всего урожая мягких фруктов и ягод были не собраны. При этом, специалисты отмечают, что со временем ситуация значительно ухудшится, и тогда многие фермерские хозяйства понесут серьезные убытки.

Глава исследований доктор Вишу Мохан отмечает, что разработка робота, призванного заменить реальных людей на клубничных фермах осложняется рядом факторов. Спелые ягоды достаточно мягкие, и грубое воздействие может их просто раздавить. Второй проблемой является то, что клубника может сильно различаться по размеру. Однако специалисты планируют выпустить прототип, который займётся сбором клубники с нижней части кустов, уже в скором времени. Для этого им пришлось разработать специальные манипуляторы, которые будут учитывать любой размер ягод.

Соломон Эспи