В России Xiaomi Pocophone F1 появится в продаже с 30 августа

Известная китайская компания наконец-то объявила о начале продаж реализации своего нового смартфона на территории России.

Устройство Xiaomi Pocophone F1, позиционируемое как самый недорогой гаджет в мире, ранее был недоступен для российских граждан. Флагман появится в продаже с 30 августа в специализированных магазинах. О стоимости новинки также уже известно. Цена базовой версии смартфона с 64 Гб флеш-памяти – 23,9 тыс. рублей. Более продвинутый вариант Pocophone F1 с 128 Гб флеш-памяти обойдется в 26 тыс. рублей.

Новый смартфон от Xiaomi оснащен двумя камерами. Основой флагмана является процессор Snapdragon 845 от китайской компании Qualcomm. Работает аппарат на ОС Android 8.1 Oreo. Безрамочный экран смартфона имеет размер 6,18 дюймов. Оперативная память Pocophone F1 – 6 Гб.

На днях китайский смартфон появился в продаже сразу в нескольких странах. В ближайшее время девайс смогут приобрести в 65 странах. Интересно, что в списке нет США и Канады.

Мирослава Донцова