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| | Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам

Avito, ЖЖ и Rutube начнут передавать сведения о пользователях спецслужбам

Сегодня, 22:28

В реестр внесли около 50 различных интернет-порталов. Личная информация с этих ресурсов будет храниться около полугода.

Известнейшие интернет-порталы внесут в реестр, который обязует предоставлять информацию для спецслужб. Новая волна пополнит список где-то на 50 сайтов. Информация пользователей будет храниться около 6 месяцев. О такой информации сообщают эксперты из «Роскомсвобода».

Роскомнадзор пытается внедрить как можно больше порталов, которые должны будут предоставлять личную информацию пользователей. Все занесенные в реестр сайты будут подчиняться «закону Яровой». Огромное количество порталов попали в оковы власти. С сегодняшнего дня сотрудникам ФСБ могут предоставлять личную информацию с Avito, российского видеохостинга Rutube, сайта для поиска попутчиков Blablacar, loveplanet.ru.

Изначально под «закон Яровой» попала соцсеть «Вконтакте», «Одноклассники», электронная почта Mail.Ru и т.д. На сегодняшний день в реестре около 152 адресов.


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