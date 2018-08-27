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| | Xioami создала умное мусорное ведро

Xioami создала умное мусорное ведро

Сегодня, 14:43

Больший вклад в разработку сделала компания Townew, однако китайская корпорация активно участвует в производстве и маркетинге.

Недавно компания Xioami создала умное мусорное ведро, размер которого составил 33 на 28 и на 43 сантиметра. Вес устройства составил 3,5 килограмма. А вместительность значится 15,5 литров. С новинкой в комплекте идут самые прочные мусорные пакеты. Также отмечена самая главная особенность устройства – не пропускает запах, поэтому его можно разместить не только на кухне. Новика сама открывается, если к ведру приблизиться. Помимо этого технология сама уплотняет мусор, завязывает пакет и открывает новый.

Стоимость нового устройства от китайского производителя составила всего 80 долларов. Аккумулятора мусорного ведра хватит на месяц работы.


Анна Котова

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