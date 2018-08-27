Дорожному инспектору можно будет показать свой мобильный телефон вместо удостоверения.

Водительские права собираются «вшивать» в смартфон, о чем намекнула администрация ГИБДД. Электронное удостоверение, СТС, страховка возможно будут находиться в мобильном гаджете в специальном приложении. При этом пока никто не решается назвать приблизительные сроки введения инновации. Тем временем, Госавтоинспекция ответила на претензии автомобилистов относительно изменений правил сдачи экзамена на права.

Водители опасались, что если ученики автошкол будут практиковать свои водительские навыки на улицах города, то это чревато повышением аварийности. В ГИБДД объяснили, что их нововведение было неправильно понято, ведь обучать водителей на «площадках» все еще разрешается, а на городские улицы разрешать выехать только обученным людям для сдачи экзамена и проверки всех необходимых навыков. При этом директора автошкол продолжают возмущаться, ведь ничего о тренировках на «площадках» в документе с законопроектом изначально не говорилось.