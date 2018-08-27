Сообщения в Google снова будут с ночным режимом

Функционал ночного режима был добавлен в первых числа августа. Он допускает переключение пользовательского интерфейса, учитывая цветовую замену текста и фона – с чёрного на белый и обратно.

Благодаря автоматическому переключению пользователи не будут перенапрягать глаза в темноте. Google удалял опцию на некоторый период в связи с серверными неполадками. Однако после многочисленных просьб СМС снова получат такой функционал – в версии Android Сообщения 3.5.052. Стоит отметить, что сама ОС Android может скоро исчезнуть.

Представители Google обнародовали информацию о предполагаемом преемнике – Fuchsia OS. Какой именно функционал будет в ней, пока не известно, хотя некоторые эксперты по начальным снимкам находят сходство с iOS. Однако в Google отмечают, что система сможет порадовать надёжностью и удобством, что будет замечено с первых версий – примерно в 2021 году.

Ирина Летинская