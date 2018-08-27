LG V40 ThinQ оказался лучше нового iPhone XS Plus

LG V40 ThinQ стал топовой моделью с пятью камерами, но у нового iPhone XS Plus тоже есть что противопоставить.

Эксперты стали интересоваться, что же подарит «яблочный» гигант и южнокорейская компания. Оказалось, что LG V40 ThinQ по характеристикам сопоставим с Xiaomi Pocophone F1, который в бенчмарке AnTuTu лучше iPhone X. Новая модель iPhone XS Plus не будет особо выделяться инновациями. Напротив, разработчики утверждают, что смартфон может оказаться слабее своего предшественника.

Его процессор изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, что является рекордом, но Snapdragon 845 в LG V40 ThinQ более стабилен, но менее автономен. Главной фишкой южнокорейского флагмана является наличие трёх камер на задней панели. IPhone пока не спешит экспериментировать с такими нововведениями, поэтому и отстаёт в фотовозможностях перед Huawei P20 Pro. В плане дизайна модели даже чем-то похожи.

Apple оставила фирменную «чёлку» для своего девайса, а LG V40 ThinQ будет продаваться с вырезом по центру, напоминающим форму бикини. Но и главной отличительной чертой для покупателя стала цена. Если LG предлагает новинку за 699 долларов, то Apple свой 6,5-дюймовый «лопатофон» будет продавать минимум за 1000 долларов. Аналитики, присутствовавшие на презентации LG V40 ThinQ, утверждают, что смартфон по всем параметрам может обходить флагман от «яблочного» бренда, но в Apple пока не спешат комментировать такие претензии к слабым и дорогим «айфонам».

Вещий Олег