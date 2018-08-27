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| | Эксперты: Цена смартфонов сильно вырастет из-за новой технологии 5G

Эксперты: Цена смартфонов сильно вырастет из-за новой технологии 5G

Сегодня, 11:54

Пятое поколение мобильной связи 5G требует дополнительных капиталовложений. Для внедрения новинки понадобятся более дорогие процессоры, приложения, потребляющие больше ресурсов гаджетов.

 

Эксперты убеждены, в ближайшее время цена смартфонов сильно вырастет из-за новой технологии, поскольку на покупателей переложат дополнительные расходы IT-гигантов. На данный момент лицензии на внедрение сетей 5G имеют Nokia, Huawei, Samsung, Ericsson и Qualcomm. Остальным производителям мобильных устройств придется выплачивать деньги этих компаниям в размере от 2,5 до 3,2% стоимости аппаратов.

В итоге из-за технологии 5G смартфоны сильно подорожают. Сначала пятое поколение мобильной связи внедрят в передовых устройствах. Потом новинка появится в более дешевых моделях. Во время тестирования 5G удалось добиться рекордной скорости передачи данных – 33 Гигабита в секунду.

Ранее технические специалисты предрекали снижение спроса на смартфоны. Американские и южнокорейские производители ожидают уменьшение объемов продаж гаджетов в ближайшее время. Статистика показывает, что аналитики действительно делают правильные прогнозы. Пользователи стали реже покупать телефоны.


Домбровский Сергей

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