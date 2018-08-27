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| | Эксперты назвали самый продаваемый продукт компании Apple

Эксперты назвали самый продаваемый продукт компании Apple

Сегодня, 08:50

Аналитики из компании Ceros проанализировали все гаджеты популярной компании Apple и назвали самый продаваемый продукт «яблочного» бренда. На удивление многие фанатов, им оказался не iPhone Х.

Ранее пользователи критиковали новые переходники USB-C, которые пришли на смену устаревшему 3,5-миллиметровому разъему в iPhone 7. Однако это не помешало в этом году переходникам стать самым продаваемым устройством Apple. Согласно оценкам экспертов, USB-C стали настоящими бестселлерами в крупных торговых точках по всему миру.

Более того, именно переходники от Apple принесли больше всего выручки, утверждают аналитики. На втором месте оказались беспроводные наушники AirPods.


Светлана Славянская

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