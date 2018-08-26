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| | Уязвимость в онлайн-маркете Apple обнародовала PIN-код 72 млн клиентов

Уязвимость в онлайн-маркете Apple обнародовала PIN-код 72 млн клиентов

Сегодня, 16:48

Такая ситуация происходит уже не в первый раз, к данному моменту американская компания устранила все уязвимости.

В интернете появились PIN-коды 72 миллионов пользователей мобильного оператора в США T-Mobile. Ранее точно так же пострадали абоненты AT&T, данные которых из-за просчетов программистов сайта страховой компании Asurion возникли в свободном доступе в Сети.

Эксперты считают, что уязвимость в магазине Apple дала возможность подобрать PIN-код ко всевозможным номерам оператора T-Mobile. В данный момент компания просит своих клиентов сменить старые PIN-коды.

Ранее сообщалось, что Apple наняла на работу почти пять десятков сотрудников Tesla,получивших отставку на прежнем месте работы. В «яблочную» фирму перешли программисты, технологи и эксперты в области безопасности. Причинами трудоустройства в Apple люди назвали более высокую зарплату и рост ценных бумаг корпорации.


Никита Готский
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