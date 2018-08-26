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| | Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли

Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли

Сегодня, 15:47

Новый девайс китайского производителя появится на прилавках магазинов 22 сентября этого года по цене 37 долларов США.

Портативная колонка от компании Xiaomi получила название в честь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, который скончался 16 августа 1977 года в Мемфисе на юге США от проблем с сердцем. Девайс получился компактным и отлично подойдет для любителей музыки, отправившихся в путешествие. Колонка Elvis Presley Atomic Player B612 имеет массу всего 130 граммов. Устройство воспроизводит музыку с планшетов, телефонов и с виртуальных сервисов: Apple Music, QQ Music. Дабы насладится любимой композицией с помощью этих ресурсов нужно скачать программу OhPlay. В колонке Elvis Presley Atomic Player есть радио.

Корпус устройства сделан из алюминия. Питающая батарея колонки позволяет пользоваться ей в удаленном режиме на протяжении семи часов. Наполнение энергией аккумулятора происходит посредством MicroUSB. Руководители Xiaomi рассчитывают на повышенный спрос на девайса Elvis Presley.


Домбровский Сергей
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