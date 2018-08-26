Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе

Аукцион RR Auction запланирован на 25 сентября текущего года. Уникальный лот оценивается дорого благодаря прекрасному состоянию, а также оригинальным «внутренностям».

В информации к описанию товара продавец указал, что все процедуры, призванные доработать и восстановить раритетный гаджет от компании Apple, проводил Кори Коэн, всемирно известный специалист в этой области. Кроме того, в аппарате не была заменена ни одна оригинальная деталь, что поднимает его стоимость еще на несколько пунктов.

По предварительной оценке, за лот хотят получить сумму, достигающую приблизительно 600 тысяч долларов, однако в процессе торга цена может существенно увеличиться. В дополнение к компьютеру Apple-1 идет ASCII-клавиатура, монитор Sanyo 4205, периферия, кабели, а также «родной» кассетный интерфейс ACI.

Пойда Анна