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| | Резиновые уточки окажут помощь в освоении беспилотных автомобилей в городах

Резиновые уточки окажут помощь в освоении беспилотных автомобилей в городах

Сегодня, 08:35

Отправить алгоритм управления транспортом может любой желающий, а инженеры запустят его на колесных роботах.

 

Авторы Duckietown Foundation вскоре намерены провести состязание по управлению автомобилями-беспилотниками, первые гонки состоятся в конце текущего года. Сам же проект появился два года назад в стенах Массачусетского технологического института для создания механизма управления беспилотных автомобилей. С того времени, кроме MIT, уточек и робокары применяли для разработки технологий управления дронами также и иные ВУЗы.

Инженеры в рамках проекта предоставят дроны и жителей специально созданного ими «города» каждому желающему испытать себя в управлении беспилотными машинами. Для этого кандидат может применять фронтовую камеру и бортовой механизм управления. Помимо того, участники могут купить комплект во время форума и выступать самостоятельно.

Пассажирами беспилотников станут резиновые утки. Своей целью организаторы ставят разработку специальной технологи, которая поможет регулировать общественный транспорт с помощью камер и электроники, которыми будут оснащены все единицы такого оборудования.


Никита Готский
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