Резиновые уточки окажут помощь в освоении беспилотных автомобилей в городах

Отправить алгоритм управления транспортом может любой желающий, а инженеры запустят его на колесных роботах.

Авторы Duckietown Foundation вскоре намерены провести состязание по управлению автомобилями-беспилотниками, первые гонки состоятся в конце текущего года. Сам же проект появился два года назад в стенах Массачусетского технологического института для создания механизма управления беспилотных автомобилей. С того времени, кроме MIT, уточек и робокары применяли для разработки технологий управления дронами также и иные ВУЗы.

Инженеры в рамках проекта предоставят дроны и жителей специально созданного ими «города» каждому желающему испытать себя в управлении беспилотными машинами. Для этого кандидат может применять фронтовую камеру и бортовой механизм управления. Помимо того, участники могут купить комплект во время форума и выступать самостоятельно.

Пассажирами беспилотников станут резиновые утки. Своей целью организаторы ставят разработку специальной технологи, которая поможет регулировать общественный транспорт с помощью камер и электроники, которыми будут оснащены все единицы такого оборудования.

Никита Готский